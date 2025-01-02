Рэшфорд отклонил 3 предложения из Саудовской Аравии – ему были готовы платить до 35 млн фунтов в год. Форвард хочет вернуться в сборную Англии

Маркус Рэшфорд отказался переходить в Саудовскую Аравию.

27-летний форвард пропустил 5 последних матчей команды. В игре против «Ньюкасла» (0:2) он остался на скамейке запасных, до этого Маркус даже не попадал в заявку.

По информации The Times, англичанин отклонил три предложения от саудовских клубов. Если бы он принял одно из них, его зарплата выросла бы более чем в два раза – до 35 миллионов фунтов в год.

Футболисту также не пришлось бы платить подоходный налог в Саудовской Аравии, в то время как в Великобритании он находится в верхней налоговой категории и должен отдавать государству 45% заработанных денег.

Одной из причин отказа Рэшфорда стало его желание вернуть себе место в сборной Англии. Он понимает, что для этого должен будет играть на самым высоком уровне. По той же причине нападающий исключил переход в Турцию.

Манкунианцы готовы продать игрока зимой или отдать его в платную аренду, если новый клуб Маркуса возьмет на себя большую часть его зарплаты. Сам футболист готов остаться в «Манчестер Юнайтед », если клуб не получит подходящих предложений.