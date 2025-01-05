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Фонт о Лапорте: «Не представляете количество просьб о вотуме недоверия. Просим президента уйти, он не способен решать проблемы «Барсы». Регистрации игроков – последняя капля в море»

Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту из-за ситуации с регистрацией игроков.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Из-за этого каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.

«Ситуация серьезная. Мы попросили президента сделать шаг в сторону несколько месяцев назад из-за множества нарушений и, прежде всего, из-за сигналов и количества ситуаций, которые показывают, что президент не способен решать проблемы и использовать возможности, которые есть у «Барсы», а их много.

Тема регистрации двух игроков – последняя капля в море. Это свидетельство неспособности управлять клубом со всеми сложностями и возможностями, которые есть у «Барсы». Мы просим, поскольку знаем, что президент очень любит клуб, уйти и позволить новым поколениям модернизировать клуб и сменить руководство, чтобы все сосьос гордились тем, что являются частью «Барсы».

К сожалению, у «Барсы» очень устаревший управленческий контроль, в котором нет эффективных и действенных механизмов. У нас нет возможности по-настоящему эффективно контролировать тех, кто управляет клубом, и единственный демократический инструмент, который у нас есть – это вотум недоверия. Но устав определен таким образом, что это сложно: сначала инициировать вотум недоверия, а затем выиграть его.

Вы даже представить себе не можете количество просьб инициировать вотум недоверия, которые я получаю за последние несколько дней. Для этого нам нужно собрать достаточное количество бюллетеней, в которых участники должны указать все свои личные данные и приложить удостоверение личности.

Мы слишком опоздали с модернизацией клуба, и мы должны не допустить, чтобы тот, кто управляет клубом, действовал непрозрачно и так, как будто он его владелец.

Сейчас стало лучше, потому что у нас гораздо более впечатляющая и конкурентоспособная команда, потому что мы «Барса», но кто порождает эту иллюзию?  Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Марк Касадо, Алехандро Бальде... Все эти ребята здесь не из-за работы Жоана Лапорты и его правления. Что действительно нужно признать, это то, что после трех неудачных попыток он взял верх, и у нас есть тренер, который снова вселяет в нас надежду. Но во всех остальных областях мы намного хуже.

Первое, чего мы ожидаем от них, это объяснения, с которыми они уже опаздывают. Вполне вероятно, что нам не все объяснят со всей необходимой прозрачностью. Если не президент, то пусть это сделают другие члены совета директоров, которые наверняка потрясены невозможностью зарегистрировать единственного подписанного игрока. Игрока мирового уровня, который отказался от других вариантов. Это глупо, это неприемлемо», – заявил бывший кандидат в президенты «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.

10 оппозиционных Лапорте групп потребовали немедленной отставки президента «Барсы» из-за ситуации с Ольмо и Виктором. Главе клуба выразят вотум недоверия, если он не уйдет

Оппозиция Лапорте потребовала отставки президента «Барсы»: «Не можем позволить клубу деградировать. Требуем положить конец невыполненным обещаниям и безответственной продаже активов»

Фонт об Ольмо: «Игрок, купленный за 55 млн, может уйти из «Барсы» спустя 4 месяца из-за непрофессионализма руководства. Требуем от Лапорты немедленных разъяснений»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
бизнес
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logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
Виктор Фонт
logoПау Кубарси
logoЛамин Ямаль
logoМарк Касадо
болельщики
logoАлекс Бальде
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