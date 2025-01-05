Де Брюйне на вопрос о продлении контракта с «Сити»: «Мне все равно. Просто пытаюсь вернуться на свой уровень»
Кевин де Брюйне ответил на вопрос о ходе переговоров по контракту с «Ман Сити».
Действующее соглашение 33-летнего полузащитника «горожан» рассчитано до конца сезона.
«Мне все равно. Я просто пытаюсь вернуться на свой уровень.
Я чувствую, что с каждой неделей становлюсь лучше. Физическая форма улучшилась, и теперь я могу бегать 90 минут.
Это были некомфортные пару месяцев из-за травмы, но я становлюсь лучше. Выступаю все лучше и лучше, вот и все», – сказал Sky Sports полузащитник «Манчестер Сити».
Гвардиола о де Брюйне: «Продление контракта – не мое дело. Суть в том, как он будет выступать до конца сезона, его возрасте»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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