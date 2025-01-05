Де Брюйне о результатах «Ман Сити»: «Все говорили, что мы постоянно выигрываем, что это должно быть легко. Но это не так. Теперь лучше понимаем, насколько это тяжело»
Кевин де Брюйне высказался о последних результатах «Манчестер Сити».
«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. 4 января команда Пепа Гвардиолы обыграла «Вест Хэм» (4:1).
«Теперь мы немного лучше понимаем, чего мы добились за последние 10 лет и насколько это тяжело. На данный момент мы находимся немного ниже этого уровня. Мы усердно работаем, и команда возвращается в форму. В какие-то моменты мы играли хорошо, в какие-то – хуже. Стало немного лучше, но мы понимаем, что должно быть еще лучше.
Не стоит слишком принижать себя. В этом сезоне мы не были на привычном уровне. Все говорили: «Сити» постоянно выигрывает, это должно быть легко». Но на самом деле это не так», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем