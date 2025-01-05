Де Брюйне о результатах «Ман Сити»: «Все говорили, что мы постоянно выигрываем, что это должно быть легко. Но это не так. Теперь лучше понимаем, насколько это тяжело»

Кевин де Брюйне высказался о последних результатах «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. 4 января команда Пепа Гвардиолы обыграла «Вест Хэм » (4:1).

«Теперь мы немного лучше понимаем, чего мы добились за последние 10 лет и насколько это тяжело. На данный момент мы находимся немного ниже этого уровня. Мы усердно работаем, и команда возвращается в форму. В какие-то моменты мы играли хорошо, в какие-то – хуже. Стало немного лучше, но мы понимаем, что должно быть еще лучше.

Не стоит слишком принижать себя. В этом сезоне мы не были на привычном уровне. Все говорили: «Сити» постоянно выигрывает, это должно быть легко». Но на самом деле это не так», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».