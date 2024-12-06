Пеп о будущем де Брюйне: «Хотел бы, чтобы ему было 23 и он подписал контракт на 10 лет. Посмотрим, это нелегко, но «Сити» найдет лучший способ. Его наследие останется навсегда»

Пеп Гвардиола высказался о будущем Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити».

Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года. Ранее стало известно, что «Сити» готов предложить де Брюйне контракт с одним из клубов, входящих в холдинг City Football Group, когда он решит сменить клуб. «Горожане» намерены продолжить сотрудничество с бельгийским полузащитником.

«Я не участвую [в этих обсуждениях].

Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он бы подписал контракт на следующие 10 лет. Вот чего бы я хотел, но посмотрим.

Есть игроки, чье влияние на наследие этого клуба будет вечным, останется навсегда.

Конечно, это нелегко, но как клуб, мы должны найти момент, когда [расставание] произойдет, найти лучший способ», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Де Брюйне и «Сити» – все? Кевин не уверен, что продлится – может уйти бесплатно летом