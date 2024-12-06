Пеп о будущем де Брюйне: «Хотел бы, чтобы ему было 23 и он подписал контракт на 10 лет. Посмотрим, это нелегко, но «Сити» найдет лучший способ. Его наследие останется навсегда»
Действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года. Ранее стало известно, что «Сити» готов предложить де Брюйне контракт с одним из клубов, входящих в холдинг City Football Group, когда он решит сменить клуб. «Горожане» намерены продолжить сотрудничество с бельгийским полузащитником.
«Я не участвую [в этих обсуждениях].
Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он бы подписал контракт на следующие 10 лет. Вот чего бы я хотел, но посмотрим.
Есть игроки, чье влияние на наследие этого клуба будет вечным, останется навсегда.
Конечно, это нелегко, но как клуб, мы должны найти момент, когда [расставание] произойдет, найти лучший способ», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
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