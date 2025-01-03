Гвардиола о де Брюйне: «Продление контракта – не мое дело. Суть в том, как он будет выступать до конца сезона, его возрасте»
Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Кевина де Брюйне с «Ман Сити».
Действующее соглашение 33-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона.
«Продление контракта – не мое дело. У него были проблемы в последние полтора года, как и у многих игроков. Но когда он стабилен и в форме, он действительно важный игрок, даже определяющий для нас.
Суть в том, как он будет выступать за нас до конца сезона, его возрасте и подобных вещах. Так что я считаю, что клуб должен подумать об этом», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
В этом сезоне де Брюйне провел 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем