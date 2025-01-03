Гвардиола о де Брюйне: «Продление контракта – не мое дело. Суть в том, как он будет выступать до конца сезона, его возрасте»

Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Кевина де Брюйне с «Ман Сити».

Действующее соглашение 33-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона.

«Продление контракта – не мое дело. У него были проблемы в последние полтора года, как и у многих игроков. Но когда он стабилен и в форме, он действительно важный игрок, даже определяющий для нас.

Суть в том, как он будет выступать за нас до конца сезона, его возрасте и подобных вещах. Так что я считаю, что клуб должен подумать об этом», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

В этом сезоне де Брюйне провел 12 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой бельгийца можно ознакомиться здесь .