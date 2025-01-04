Де Брюйне о недовольстве фанатов «Ман Сити»: «Не понимаю, что происходит. Мы не на должном уровне, но они должны поддержать нас – мы стараемся»

Кевин де Брюйне не понимает причин недовольства болельщиков «Манчестер Сити».

«Горожане» обыграли «Вест Хэм » со счетом 4:1 в 20-м туре АПЛ . Это третья победа команды Пепа Гвардиолы за 15 последних матчей.

«Это небольшой шаг. Думаю, мы играли намного лучше, чем против «Лестера». Мы утратили немного энергии, но кое-что стало лучше, так что все в порядке.

Я не знаю, почему [болельщики недовольны]. Я могу понять, что мы не на должном уровне, но они должны поддержать нас, потому что мы стараемся и выигрываем со счетом 4:1. Я не понимаю, что происходит. Команда приложила максимум усилий.

Наш уровень должен быть выше, но мы это понимаем», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».