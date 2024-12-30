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Де Брюйне о кризисе «Ман Сити»: «Первые недели все было хорошо, но некоторые играли слишком много. Надеюсь, после Нового года травмированные вернутся, и мы войдем в ритм»

Кевин де Брюйне высказался о кризисе в «Манчестер Сити».

Команда идет на пятом месте в АПЛ, набрав 31 очко за 19 туров.

«Для некоторых это действительно тяжело – такой уж сезон. Первые четыре недели все было хорошо, но потом стало трудно – некоторые люди играли слишком много матчей.

Они должны были это делать, потому что если больше никого нет, ты должен играть. Они взяли на себя это бремя. Надеюсь, после Нового года футболисты вернутся, и мы снова войдем в ритм.

Думаю, Пеп [Гвардиола] был немного более подавлен, чем обычно, но я не думаю, что это разница была существенной. Нельзя изменить себя после неудачного момента.

У нас было много хорошего, мы знаем, как выигрывать матчи. Но сейчас мы не побеждаем, такое случается. Нужно принять, что другие команды тоже хороши и, возможно, находятся в лучшей ситуации.

Мы должны делать свою работу, и мы пытаемся ее делать. Надеюсь, все наладится», – сказал хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

«Ман Сити» победил, даже Холанд забил! Хотя «Лестер» не был хуже

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
logoКевин де Брюйне
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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