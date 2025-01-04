«Барселона» стала главным фаворитом на Рэшфорда в зимнее трансферное окно

Букмекеры считают, что Маркус Рэшфорд может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

«Барселона» котируется главным фаворитом на игрока с коэффициентом 3.00. Также одним из вероятных сценариев считается переход форварда «МЮ» в «ПСЖ» (6.50).

Клуб Рэшфорда после закрытия зимнего трансферного окна:

«Барселона» – 3.00; «ПСЖ» – 6.50; Клуб из Саудовской Аравии – 7.50; «Арсенал» – 8.00; Клуб из МЛС – 11.00.

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