«Ювентус» не подпишет Рэшфорда. Форвард «МЮ» неинтересен туринцам

Маркус Рэшфорд не нужен «Ювентусу».

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед » предложил итальянскому клубу подписать 27-летнего нападающего.

Однако туринцам англичанин неинтересен, сообщает The Telegraph. «Бьянконери» отказались от возможности приобретения Маркуса .

Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре матча подряд. Статистику игрока можно найти здесь .