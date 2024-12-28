«Ювентус» не подпишет Рэшфорда. Форвард «МЮ» неинтересен туринцам
Маркус Рэшфорд не нужен «Ювентусу».
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу подписать 27-летнего нападающего.
Однако туринцам англичанин неинтересен, сообщает The Telegraph. «Бьянконери» отказались от возможности приобретения Маркуса.
Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре матча подряд. Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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