Болельщики «Барбастро» скандировали «Где Дани Ольмо?» перед матчем с «Барселоной»
Болельщики «Барбастро» поиздевались над «Барселоной».
Команды проводят матч в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Перед началом игры фанаты клуба из 4-й лиги Испании скандировали: «Где Дани Ольмо? Дани Ольмо – где он?»
Напомним, сегодня Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барбастро» – «Барселона» (0:1, первый тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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