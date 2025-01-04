Болельщики «Барбастро» скандировали «Где Дани Ольмо?» перед матчем с «Барселоной»

Болельщики «Барбастро» поиздевались над «Барселоной».

Команды проводят матч в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Перед началом игры фанаты клуба из 4-й лиги Испании скандировали: «Где Дани Ольмо? Дани Ольмо – где он?»

Напомним, сегодня Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барбастро» – «Барселона » (0:1, первый тайм).