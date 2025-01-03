Жоан Лапорта заблокировал возвращение Томаса Эртеля в «Барселону» из-за реакции фанатов в соцсетях (Mundo Deportivo)
Переговоры Томаса Эртеля с «Барселоной» зашли в тупик.
Президент клуба Жоан Лапорта заблокировал достигнутые ранее соглашения после оценки реакции болельщиков в соцсетях. Французский разыгрывающий выступал за «Барселону» с 2017 по 2021 год и скандально расстался с командой после закулисных переговоров с «Реалом».
Эртель прилетел в Барселону с семьей и узнал о приостановке сделки в последний момент. Баскетболист ожидает окончательного разрешения ситуации в отеле.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mundo Deportivo
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