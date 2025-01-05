Тихий об инвесторе «Химок» Садыгове: «Делал это из-за сына, футбол ему не слишком интересен. Круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает»
Илья Садыгов играет в клубе с 2021 года на позиции нападающего.
Бывший защитник «Химок» и «Пари НН» ответил на вопрос, обращались ли футболисты подмосковного клуба к инвестору Туфану Садыгову с просьбой помочь погасить ипотеку.
– Я не знаю таких случаев. Просто обращались по личным вопросам, могу только сказать, что он помогал ребятам в разных финансовых моментах. Частенько появлялся на футболе, на сборы даже прилетал.
Ничего плохого не могу про него сказать. Как я понимаю, футбол и вся эта история ему не супер-интересны. Надо отдать должное, он делал это из-за своего сына. За это ему огромное уважение, круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает.
– То есть, это все ради сына?
– Думаю, да, 100 процентов, как таковой футбол ему не слишком интересен, насколько я понимаю. Поэтому ему огромное уважение. Все бы родители сыновьям так делали. Но если есть возможность, почему нет.
– Что за парень Илья Садыгов?
– Нормальный парень, как и все.
– Он понимает, что вся эта структура выстроена ради него?
– Думаю, внутри себя понимает. Он об этом не говорит, не кичится, но наверняка понимает.
Я никаких понтов не видел, но я же ушел, не знаю, какое у него было поведение, когда он больше адаптировался. Но вроде как такого в нем нет, – сказал Тихий.
Сын инвестора «Химок» Садыгов – 38-й в списке лучших футболистов России от «СЭ». У форварда нет голов в 2024-м, проголосовал за него директор «Пари НН»
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