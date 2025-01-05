«Брайтон» предложил 23 млн фунтов за защитника «Палмейраса» Рейса. 18-летний бразилец интересен «Реалу», «Арсеналу» и «Челси»

«Брайтон» намерен купить зимой центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

За 18-летнего бразильца «чайки» предложили около 23 млн фунтов, тогда как клуб из Сан-Паулу требует 25 млн. Ранее «Палмейрас » отклонил два предложения «Брайтона ».

В 18 матчах минувшего чемпионата Бразилии Рейс забил один гол. Сообщалось , что он также интересен «Реалу», «Челси» и «Арсеналу».