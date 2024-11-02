«Реал» рассматривает на позицию центрального защитника Лапорта, Та, Лукеба и 18-летнего Рейса из «Палмейраса»
«Реал» хочет усилить защиту.
В мадридском клубе рассматривают варианты для усиления позиции центрального защитника. «Реал» может совершить трансфер зимой.
По данным The Athletic, «Реал» рассматривает четырех футболистов: 18-летнего защитника «Палмейраса» Витора Рейса, 30-летнего Эмерика Лапорта из «Аль-Насра», 28-летнего Джонатана Та из «Байера» и 21-летнего Кастелло Лукеба из «РБ Лейпциг».
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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