«Реал» считает Трента приоритетной целью на лето 2025-го. В январе могут подписать Лапорта, Лукеба или Рейса из «Палмейраса»

«Реал» намерен в ближайшее время усилить линию обороны.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, приоритетной трансферной целью мадридцев является Трент Александер-Арнолд , чей контракт с «Ливерпулем » истекает летом 2025 года – отмечается, что его переход в «Реал » возможен лишь на правах свободного агента. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры о новом соглашении с Трентом.

В качестве альтернатив на позицию правого защитника «Реал» рассматривает Педро Порро из «Тоттенхэма », Джереми Фримпонга из «Байера» и Хуанлу из «Севильи».

Кроме того, руководство мадридцев согласилось с главным тренером Карло Анчелотти в необходимости подписания центрального защитника – при этом существенно возросла вероятность подписания игрока на эту позицию в январе. Среди возможных вариантов клуб рассматривает Эмерика Лапорта, Кастелло Лукеба и 18-летнего Витора Рейса из «Палмейраса».