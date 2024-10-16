«Реал» считает Трента приоритетной целью на лето 2025-го. В январе могут подписать Лапорта, Лукеба или Рейса из «Палмейраса»
Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, приоритетной трансферной целью мадридцев является Трент Александер-Арнолд, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года – отмечается, что его переход в «Реал» возможен лишь на правах свободного агента. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры о новом соглашении с Трентом.
В качестве альтернатив на позицию правого защитника «Реал» рассматривает Педро Порро из «Тоттенхэма», Джереми Фримпонга из «Байера» и Хуанлу из «Севильи».
Кроме того, руководство мадридцев согласилось с главным тренером Карло Анчелотти в необходимости подписания центрального защитника – при этом существенно возросла вероятность подписания игрока на эту позицию в январе. Среди возможных вариантов клуб рассматривает Эмерика Лапорта, Кастелло Лукеба и 18-летнего Витора Рейса из «Палмейраса».
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