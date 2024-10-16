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«Реал» считает Трента приоритетной целью на лето 2025-го. В январе могут подписать Лапорта, Лукеба или Рейса из «Палмейраса»

«Реал» намерен в ближайшее время усилить линию обороны.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, приоритетной трансферной целью мадридцев является Трент Александер-Арнолд, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года – отмечается, что его переход в «Реал» возможен лишь на правах свободного агента. В настоящее время мерсисайдцы ведут переговоры о новом соглашении с Трентом.

В качестве альтернатив на позицию правого защитника «Реал» рассматривает Педро Порро из «Тоттенхэма», Джереми Фримпонга из «Байера» и Хуанлу из «Севильи».

Кроме того, руководство мадридцев согласилось с главным тренером Карло Анчелотти в необходимости подписания центрального защитника – при этом существенно возросла вероятность подписания игрока на эту позицию в январе. Среди возможных вариантов клуб рассматривает Эмерика Лапорта, Кастелло Лукеба и 18-летнего Витора Рейса из «Палмейраса».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoБайер
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возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭмерик Лапорт
logoРБ Лейпциг
logoТрент Александер-Арнолд
logoДжереми Фримпонг
logoПедро Порро
logoКастелло Лукеба
logoХуанлу Санчес
Витор Рейс
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