«Реал», «Барса», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» интересуются 18-летним защитником «Палмейраса» Рейсом, отступные – 100 млн евро

Сразу 5 топ-клубов заинтересованы в подписании Витора Рейса из «Палмейраса».

По информации The Athletic, предварительные запросы по защитнику уже сделали «Арсенал » и «Реал ». Оба клуба связывались с окружением игрока и руководством «Палмейраса», хотя никаких официальных предложений пока не поступало.

«Барселона », «Челси » и «Ливерпуль » также выразили интерес к молодому футболисту.

Рейс – воспитанник «Палмейраса », он дебютировал в составе основной команды в июне, с тех пор сыграв в 15 матчах и забив два гола.

Центральный защитник продлил контракт с клубом этим летом до декабря 2028 года. Отступные составляют 100 миллионов евро.

Отмечается, что «Палмейрас» не установил трансферную стоимость, поскольку намерен сохранить футболиста до окончания клубного чемпионата мира 2025 года.

Подробная статистика Рейса доступна по ссылке .