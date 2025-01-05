Энрике о 25-м месте «ПСЖ» в ЛЧ: «Я спокоен. У меня ощущение, что мы продолжим прибавлять»
Луис Энрике оценил выступление «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов.
После 6 туров парижане с 7 очками занимают в таблице 25-е место.
«Думаю, первую половину сезона мы провели хорошо, мы находимся в хорошем положении. Мои амбиции в каждом сезоне одни и те же: хотим выиграть все трофеи – такова цель. Конечно, будет очень тяжело, но мы приятно взволнованы.
Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и у меня ощущение, что мы продолжим прибавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет заключается в том, чтобы хотеть большего и прибавлять», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем