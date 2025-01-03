Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции

Матвей Сафонов и Александр Головин могут сыграть в финале Суперкубка Франции.

«ПСЖ », за который выступает Матвей Сафонов , и «Монако », в составе которого играет Александр Головин , разыграют трофей. Парижане в статусе чемпиона и обладателя Кубка Франции, а монегаски как серебряные призеры Лиги 1.

Оба россиянина попали в заявки своих команд на финал.

Финальный матч пройдет 5 января в Катаре.

Изображения: x.com/PSG_inside , asmonaco.com

Сафонов или Головин выиграют Суперкубок Франции. А кто еще из россиян брал трофеи в топ-лигах?