Сафонов и Головин включены в заявки «ПСЖ» и «Монако» на Суперкубок Франции
Матвей Сафонов и Александр Головин могут сыграть в финале Суперкубка Франции.
«ПСЖ», за который выступает Матвей Сафонов, и «Монако», в составе которого играет Александр Головин, разыграют трофей. Парижане в статусе чемпиона и обладателя Кубка Франции, а монегаски как серебряные призеры Лиги 1.
Оба россиянина попали в заявки своих команд на финал.
Финальный матч пройдет 5 января в Катаре.
Изображения: x.com/PSG_inside, asmonaco.com
Сафонов или Головин выиграют Суперкубок Франции. А кто еще из россиян брал трофеи в топ-лигах?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
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