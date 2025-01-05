Артета об 1:1 с «Брайтоном»: «Во 2-м тайме «Арсенал» доминировал недостаточно, чтобы создавать верные голевые моменты и представлять серьезную угрозу на чужой половине поля»
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ.
«Очевидно, мы хотели выиграть матч. Это непростая игра, и у них очень хорошая команда. Мы хорошо начали, забили красивый гол и контролировали ситуацию.
Во втором тайме мы не полностью контролировали игру и доминировали недостаточно для того, чтобы создавать верные голевые моменты и представлять серьезную угрозу на половине поля соперника. Но в обороне мы позволяли сопернику не так уж и много, если не считать момента с переходом Минте.
Когда вы играете каждые три дня или чаще, вы не можете поддерживать один и тот же уровень игры и конкурентоспособности. Сегодня нам не хватило этого во втором тайме. Сегодня дело было не в усталости. Дело было в простых вещах, которые мы должны делать при владении мячом, чтобы создавать моменты и доминировать в нужных зонах поля», – сказал главный тренер «Арсенала».
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