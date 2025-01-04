«Арсенал» не проигрывает 13 матчей подряд – 9 побед, 4 ничьих. Дальше – полуфинал Кубка лиги с «Ньюкаслом»
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Брайтоном» в 20-м туре АПЛ – 1:1.
Последнее поражение «канониров» было зафиксировано 6 ноября – в матче с «Интером» (0:1). С тех пор лондонцы провели 13 игр, одержав 9 побед и 4 раза сыграв вничью.
7 января «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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