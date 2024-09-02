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Форвард в центре защиты, «Брайтон» напряг «Арсенал» и новая «Бавария». Тактика топ-лиг

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И снова про «Страсбур»! 

Новый выпуск тактических заметок по матчам топ-лиг. Разбор «МЮ» 0:3 «Ливерпуль» можно прочитать отдельно.

Представьте нападающего в центре защиты. А Жоэлинтону и представлять не надо

В прошлом сезоне «Ньюкасл» разнес дома «Тоттенхэм» 4:0. Тогда Эдди Хау показал мастер-класс с тремя пунктами: 

● При прессинге строго персональное давление – каждый играет с каждым. Даже защитники не боятся и поднимаются на чужую половину; 

● При защите у своих ворот схема 5-4-1. Ключевой момент – в смене режима. Основной – прессинг. Если не получилось задавить – плавный откат и переход к пятерке. 

● Впереди скоростная тройка Гордон – Исак – Барнс, которая должна наказывать на пространстве.  

Весной все три пункта сыграли. Хау ничего не выдумывал и решил повторить снова. Не все сработало (теперь вместо 4:0 скромные 2:1), но некоторые детали все равно удивили. Например, роль Жоэлинтона в режиме защиты. 

Если что, бразилец приходил в «Ньюкасл» как центрфорвард. Перезапустил карьеру у Хау, опустившись на позицию восьмерки. Но конкретно тут вообще сыграл в защите. Основная позиция – левый латераль, но иногда оказывался даже в тройке центральных. 

Форвард, играющий в защите (иногда – в центре!), – безумный челлендж даже для такого пахаря, как Жоэлинтон. Справился? Сложный вопрос. С одной стороны, был хорош в дуэлях, когда соперник разыгрывал в его зоне. С другой, возникали очень забавные эпизоды, из которых легко понять, что в защите играет форвард. Вот так, например, бразилец поддерживал партнеров в попытке создать искусственный офсайд: 

Эксперимент продолжался до ответного гола «шпор», в котором Жоэлинтон засмотрелся на мяч и упустил соперника, который добивал в пустые. Так выключаются и защитники, но для Хау гол стал сигналом к действию: бразилец вернулся в центр поля. 

Справедливости ради, за эту ошибку исправился. Именно с разрезающего паса Жоэлинтона началась атака, с которой «Ньюкасл» забил победный (2:1). 

Рико Льюис – уже какой-то слишком ложный фулбек

Съев Жоау Канселу полтора года назад, теперь Рико принялся за Кайла Уокера. Перед игрой с «Вест Хэмом» (3:1) Пеп сказал, что Льюис дает команде, что точно не сможет дать Кайл. Что именно? 

Речь про роль Рико в новой атакующей структуре «Сити». Классическая для Льюиса, с которой заходил в команду, – крайний защитник, который на мяче становится вторым опорником. На старте этого сезона все зашло еще дальше. Теперь Рико – одна из трех десяток. 

Из ложных фулбеков такое замечено только за парочкой Педро Порро – Дестини Удоджи из «Тоттенхэма». Но даже у них более ограниченный функционал, чем у Рико. Помимо участия в розыгрышах, Льюис предлагает интересные рывки в штрафную. В матче с «Вест Хэмом» (3:1) Рико обменялся моментами с Эрлингом Холандом (один из голов норвежца – с его передачи). 

Еще более показательный эпизод, когда Льюис даже не коснулся мяча. Отвлек одного из защитников, благодаря чему Холанд получил кучу пространства на дальней: 

Во втором тайме Рико вернулся к классическим обязанностям – помогал Ковачичу в опорной и возвращал «Сити» утраченный контроль над игрой. С этой задачей тоже справился. Пока без громких выводов, но за судьбу Уокера уже страшновато. 

Оригинальные ходы Артеты в меньшинстве

Самый страшный отрезок для «Арсенала» в матче с «Брайтоном» (1:1) – 15-минутка сразу после удаления Деклана Райса. Соперник здорово атаковал через левый фланг и справедливо сравнял. «Арсенал» плохо сдерживал и при этом почти не выбегал в контратаки – катастрофа для команды, которая играет в меньшинстве.  

На этом отрезке оборонялись в схеме 4-4-1. Классика для играющих вдесятером. Но без ведущего опорника вело к регулярным провалам в обороне. 

Артета распознал проблему и готовил первую замену еще перед голом «Брайтона». Опоздал. Риккардо Калафьори появился уже при счете 1:1. Итальянец стал пятым защитником в схеме 5-3-1. «Брайтон» почти не проверял его, но по цепочке ход помог Бену Уайту, который не справлялся на своем фланге. 

Следующая порция замен Артеты привела к интересной конфигурации в центре поля. В тройке – опорник Парти и номинальные вингеры Мартинелли и Сака. Чуть выше – Кай Хавертц: 

Оба решения оправдались. Левый фланг «Брайтона» удалось нейтрализовать благодаря плотности и подстраховке, которая дает пятерка. Скорость Хавертца, Сака и Мартинелли стала источником остроты в контратаках, которых так не хватало после удаления. Этой троицей организовали несколько убойных моментов – «Арсенал» мог побеждать даже в меньшинстве. 

Слава Палагин

«Брайтон» становится лучше без мяча?

Карта передач «Арсенала» в матче против «Брайтона»:

Да, держим в уме удаление, но карта показывает действия с мячом – после удаления команда владела им всего 22%. Наблюдаемая проблема сформировалась именно в равных составах. «Брайтон» сковал продвижение и вынудил центральных защитников «Арсенала» играть в отрыве от остальной команды.

«Брайтон» эталонно перекрывал центр шестеркой из полузащитников и форвардов. На игрока с мячом постоянно оказывалось давление. Пас через центр – пас в ловушку. В случае паса на фланг трудяги-вингер Каору Митома и Янкуба Минте бежали на помощь крайнему защитнику, не допуская изоляцию.

«Арсенал» подолгу пасовал между центральными защитниками. Порой от безысходности к ним опускался Томас Парти, разрушая привычную структуру «Арсенала» при розыгрыше – 3+2.

«Брайтон» очень качественно работал без мяча, но каких-то уникальных фишек у них нет. Новость скорее в том, от какой команды мы увидели такой перформанс. При Роберто Де Дзерби команда была более радикальной в прессинге и менее надежной в целом. Фабиан Хюрцелер публично говорил, что уделит внимание прогрессу в этой стадии. Кажется, не обманул. 

Андрей Сантос – бенефициар нового «Страсбурга»

А давайте теперь в каждом туре писать про «Страсбург» Лиама Росеньора? Мы рекомендовали их к просмотру в прошлом дайджесте. Шоу против «Лиона» удалось – 3:4.

В этот раз акцент будет более индивидуальным. Поговорим про Андрея Сантоса – талантливого полузащитника, которым владеет «Челси». В структуре «Страсбура» он – главный плеймейкер. При владении команда выстраивается в модную структуру 3-2-4-1 с квадратом в центре:

Отличительная черта команды Росеньора в том, как часто они пытаются пробовать рискованные передачи через центр или вообще пытаются разрезать одним пасом все линии оппонента. Это ведет к открытости в обе стороны, но помогает блистать футболистам типажа Сантоса.

Его игра в пас против «Лиона» – топ. 7 продвигающих (больше всех), 5 предударных действий (больше всех), 2 паса, разрезавших последнюю линию соперника (больше всех). Все это из глубинной позиции и с весьма хорошей общей точностью (87%). 

«Интер» свел с ума персональную опеку «Аталанты»

В итальянском туре команда с самыми продвинутыми ротациями при владении наткнулась на команду с самыми четкими персональными ориентировками в прессинге. Проблемы «Аталанты» против такого рисунка читались. 

Встречу лучше всего резюмировал Даниэле Де Росси: «Этой игрой «Интер» напугал всю Италию». Привычные описание вроде «запутал» тут не уместны. «Интер» именно свел с ума персоналки «Аталанты».

Постоянные розыгрыши с открыванием на третьего и безумно нетипичные позиции центральных защитников – классические приемы «Интера». Но против футбола Джан Пьеро Гасперини они особенно эффективны.

Здесь Мхитарян ушел в центр защиты. Правый центрдеф Павар оказался в левой части поля в полузащите, а центральный Ачерби – в полузащите выше настоящих полузащитников:

Тут Ачерби вообще оказался форвардом в комбинации на третьего. Несмотря на нехватку скорости, именно от прямого оппонента он оторвался:

Это не случайные эпизоды, а олицетворение футбола Индзаги. Радикальные карусели «Интера» продолжались весь матч. Против «Аталанты» они особенно актуальны.

Угловые – кошмар «Аталанты»

Один из мячей в разгроме «Интер» забил после углового. Все три угловых у ворот «Аталанты» завершились ударами. Всего после стандартов команда Гасперини допустила 6 ударов (нанесла 0). Ужас, но детали еще страшнее.

Вот столько свободы Маркус Тюрам получил изначально, а не по мере развития эпизода:

Лаутаро Мартинес тоже был в шоке от гостеприимности внутри штрафной (к счастью, в этом моменте пас пошел не ему):

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Конте дожал «Парму» (2:1), перейдя на любимую 4-2-4

Антонио ассоциируется с 3-5-2, но когда он начинал, мечтал о 4-2-4. И ставил ее, пока не влюбился в Артуро Видаля. С тех пор Конте играет с тремя защитниками.

4-2-4 больше подходит составу «Наполи», так что случившееся в матче с «Пармой» неслучайно. На 78-й минуте, проигрывая 0:1, Конте вернулся к забытой мечте и почти полчаса играл с четырьмя нападающими: Лукаку и Симеоне в центре, Хвича и Нерес с краев.

Схема позволила дожать «Парму», оставшуюся в меньшинстве (9:1 по ударам на этом отрезке): один из пары полузащитников поднимался выше, а двое фулбеков занимали полуфланги – получалось и насытить штрафную, и перекрыть пространство.

Возможно, не последний подобный эксперимент Конте. 4-2-4, кроме прочего, дает шанс воссоздать классическую связку «маленький – большой» (Распадори – Лукаку), к которой Антонио всегда стремился.

«Лацио» выставил гиператакующий состав против «Милана» – и это сработало (2:2)

Барони выпустил четырех игроков в нападение – двух девяток и двух вингеров, – и поддержал их парой ультраатакующих фулбеков (Таварешем и Ладзари). При этом схема была на 4-2-4, а 4-2-2-1-1: Диа и Кастельянос начинали с разной высоты, иногда меняясь местами, но периодически вдвоем насыщали передний край. Защите «Милана» сложно было приспособиться – недоставало ориентиров.

В полузащите Барони оставил всего двоих – большой риск против соперника, который держит в центре троих и стремится к владению. Он оправдался благодаря:

1. выдающемуся объему Николо Ровеллы – организовал все атаки и перебегал чужих опорников (12,6 км!);

2. жертвенной роли Тшауна: без мяча вингер занимал место в полузащите, мешая продвижению через центр. Благодаря ему Диа и Кастельянос экономили силы для атак.

Впереди работало хуже: нападающие не всегда удачно синхронизировали движение. Но в итоге именно они забили оба гола, под копирку отреагировав на прострелы слева.

«Милан» не вовремя взялся за воспитание Леау и Тео

Обоих Фонсека оставил в запасе. Тренер объяснил решение тем, что Тео не в форме. Инсайдеры поговаривали, что дело в недисциплинированности и постоянных недоработках в игре.

Наверное, можно было подобрать матч получше. «Лацио» вышел с открытой тактикой и активными флангами, которые легко вскрывались, особенно справа (на римском левом краю): Тавареш и очень атакующий, и откровенно плох в обороне. Но миланцы, доставив проблемы на левом крыле – там творили Пулишич и смещавшийся Окафор, – вообще ничего не сделали справа. Если бы там, как обычно, вместо Чуквуэзе сыграл американец, вряд ли было бы так тихо.

Еще один минус – Нуну получил много свободы, и «Милану» аукнулось.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

«Лейпциг» победил «Байер», но хвалить «РБ» сложно

Разве что за волю к победе и способность не пропустить от «Байера» на 90+.

Марко Розе адаптировался перед игрой: перешел на тройку ЦЗ (редкость для «Лейпцига»), чтобы контролировать ширину в защите и брать передышку на спокойный перекат мяча.

При счете 0:2 было понятно: план не сработал.

Хорошо, что есть Опенда и слабая реализация «Байера». И непривычные для «Байера» дыры.

Ими «Лейпциг» и воспользовался.

Очень интересная позиционная структура «Баварии»

Вот карта позиций «Баварии» на мяче в первом тайме против «Фрайбурга» (2:0).

• Четверка разыгрывающих: Упамекано, Ким, Павлович и Киммих.

• Мусиала и Олисе – две десятки. 

• Тель и Геррейру – два игрока атаки слева. Справа только Гнабри.

Геррейру и Киммих – крайние защитники без мяча. Но Компани еще в первом туре показал: крайних защитников на мяче у «Баварии» нет. Ты либо фланговый нападающий, либо игрок центра.

За Олисе хочется следить. У него замечательный инструментарий навыков. Способен играть и между линиями, под нападающим. Компани важно понять, где Олисе будет наиболее полезен в сочетании с другими игроками. И чтобы без травм.

Идея с асимметрией на флангах интересная, но сырая. Тель будто лишний. И двигать мяч нужно быстрее, чтобы чаще находить Гнабри в изоляциях.

Особенный гамбит «Монако»

«Монако», который пропустил 0 голов в двух стартовых турах и допустил 0,03 xG против «Лиона» неделю назад, сменил ВСЮ линию защиты перед игрой с «Лансом». Всю четверку.

Вместо Якобса, Керера, Салису и Вандерсона вышли Уаттара, Мависса, Синго и Тезе.

Якобс переходит в «Галатасарай», а Керер, Салису и Вандерсон просто в запасе.

Для Мависса это дебют в официальном матче за «Монако», для Тезе это дебют в основе.

Получилось своеобразно: у «Ланса» две штанги в одной атаке, выход 1-на-1, обидно отмененный гол после привозного дриблинга Мависса и пенальти. И первый пропущенный в сезоне – 1:1.

Артем Денисов (телеграм-канал)

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Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty; AP/EAST NEWS/BENJAMIN CREMEL/AFP; Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

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