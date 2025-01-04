Артета об 1:1 с «Брайтоном»: «Мы очень разочарованы назначенным пенальти, я никогда в жизни такого не видел. «Арсенал» хотел победить, постараемся исправиться»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Брайтоном».

Матч 20-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. На 61-й минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти – Вильям Салиба ударил головой в голову Жоао Педро Жезусу . Бразилец сам реализовал 11-метровый.

«Я разочарован, потому что мы хотели победить. Мы начали игру с хороших действий и забитого гола. Мы знали, что это будет сложный матч.

Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч, и мы очень разочарованы назначенным пенальти. Я никогда в жизни такого не видел – Салиба коснулся мяча [перед контактом с соперником]. Для меня это не пенальти, нет.

Мы играем каждые три дня. Я вижу, как сильно мы хотим [победить], но с точки зрения качества, стабильности и правильного выполнения простых действий против сильной команды мы сегодня сделали недостаточно».

О чемпионской гонке

«Мы хотели победить, но не смогли этого сделать. Мы очень разочарованы решением [с пенальти]. В остальном мы постараемся исправиться и подготовиться к нашей следующей игре», – сказал Артета .