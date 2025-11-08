Холанд о форме: «Это моя лучшая версия. Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо»
Эрлинг Холанд: Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что находится в лучшей форме в карьере. Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в этом сезоне.
«Хорошее начало сезона, и я чувствую себя очень хорошо. Чувствую, что это моя лучшая версия. Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо.
Чтобы оставаться в форме, нужно сохранять правильный настрой, хорошо восстанавливаться, правильно питаться.
Главное – поддерживать баланс. Важно поддерживать уровень энергии, мотивацию и делать то, что полезно для тела и мозга», – сказал Эрлинг Холанд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
