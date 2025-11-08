Холанд о форме: «Это моя лучшая версия. Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо»

Эрлинг Холанд: Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд заявил, что находится в лучшей форме в карьере. Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в этом сезоне.

«Хорошее начало сезона, и я чувствую себя очень хорошо. Чувствую, что это моя лучшая версия. Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо.

Чтобы оставаться в форме, нужно сохранять правильный настрой, хорошо восстанавливаться, правильно питаться.

Главное – поддерживать баланс. Важно поддерживать уровень энергии, мотивацию и делать то, что полезно для тела и мозга», – сказал Эрлинг Холанд .