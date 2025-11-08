Президент «Баварии» против матчей Бундеслиги за границей: «В Германии большая и понимающая футбол аудитория. Они хотят видеть команды Бундеслиги дома»
Президент «Баварии» выступил против проведения матчей Бундеслиги за границей.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями относительно возможности проведения игр Бундеслиги за пределами Германии.
«Считаю, что Бундеслига должна быть в Германии.
У нас здесь невероятно большая фан-база, невероятно увлеченная и понимающая футбол аудитория. Естественно, они хотят видеть команды Бундеслиги дома», – заявил Герберт Хайнер.
Ранее «Барселона» и «Вильярреал» должны были сыграть матч Ла Лиги в США, но позже было принято решение отменить игру.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
