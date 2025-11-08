  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Баварии» против матчей Бундеслиги за границей: «В Германии большая и понимающая футбол аудитория. Они хотят видеть команды Бундеслиги дома»
2

Президент «Баварии» против матчей Бундеслиги за границей: «В Германии большая и понимающая футбол аудитория. Они хотят видеть команды Бундеслиги дома»

Президент «Баварии» выступил против проведения матчей Бундеслиги за границей.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями относительно возможности проведения игр Бундеслиги за пределами Германии.

«Считаю, что Бундеслига должна быть в Германии.

У нас здесь невероятно большая фан-база, невероятно увлеченная и понимающая футбол аудитория. Естественно, они хотят видеть команды Бундеслиги дома», – заявил Герберт Хайнер.

Ранее «Барселона» и «Вильярреал» должны были сыграть матч Ла Лиги в США, но позже было принято решение отменить игру.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3240 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Клопп о 1000-м матче Гвардиолы: «Я достиг этой отметки 81 игру назад – наверное, единственный раз, когда я тебя опередил! Ты был и остаешься источником вдохновения для всех нас»
15 минут назад
Слот о словах Венгера про позицию Виртца в «Ливерпуле»: «Если мне понадобится операция на открытом сердце, я не буду говорить хирургу, что делать. В футболе все говорят, как лучше поступить»
25 минут назад
Георгий Черданцев: «Почему российский тренер считается хуже иностранного? Это неуважение к себе. Как-то это должно быть регламентировано, статусный ценз должен быть»
55 минут назад
Не ждите и откликайтесь на вакансию коммуникационного дизайнера – и сделайте лучшее оформление к нашим спецпроектам!
сегодня, 10:00Вакансия
Журова о критике Fan ID: «Не понимаю природу этого. Для некоторых людей это приятный сувенир. Все возмущающиеся, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика»
сегодня, 09:23
Александр Тихонов: «В РПЛ играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола. А в хоккее некуда девать игроков. Все должно быть свое в стране – от ложки до корабля»
сегодня, 09:17
Черданцев о бесплатном спорте на ТВ: «Болельщик должен быть благодарен. В других странах это немыслимо. Почему люди платят за билет в кино, не требуя, чтобы его бесплатно показали?»
сегодня, 09:05
Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления меньше, заодно финансово поможет. Хочет уехать из «Спартака», получив кучу бабок за неустойку?»
сегодня, 08:54
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
сегодня, 08:54
Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»: «Некрасиво сейчас покидать команду. Надо доработать сезон»
12 минут назад
«Челси» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Холанд о форме: «Это моя лучшая версия. Еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо»
45 минут назад
Дзюба пропустит матч с «Динамо». Он еще не восстановился после травмы
46 минут назад
«Динамо» – «Акрон». Тюкавин и Лончар играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
57 минут назад
«Бавария» интересуется Конате из «Ливерпуля» и рассматривает его на случай ухода Упамекано. Представители Ибраимы общаются также с «Реалом» и «ПСЖ»
сегодня, 09:58
Гендиректор «Акрона»: «Немного протух тезис, что Россия – нефутбольная страна. Матч ЦСКА и «Локомотива» собирает полный стадион. Видим рост посещаемости, независимо от того, есть Fan ID или нет»
сегодня, 09:48
«Унион» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 09:43
Эрлинг Холанд: «Гвардиола – гений. Недаром он так много выигрывает. Посмотрите, что он сделал для «Ман Сити». Фантастика»
сегодня, 09:10
Симеоне о невключении Альвареса в лист премии The Best: «Хулиан – один из лучших нападающих в мире. Невероятно важный футболист, мы должны заботиться о нем»
сегодня, 08:42