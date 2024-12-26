Зарема о желании на Новый год: «Загадала бы, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал его чемпионом. С Квинси у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шансов»
«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история – завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия.
Промес – душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Квинси Промес подписал годичный контракт с «Юнайтед» из Дубая в начале сентября.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил бывшего игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 баллов.
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