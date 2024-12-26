Зарема Салихова рассказала о своем желании на Новый год.

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история – завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия.

Промес – душа клуба. С Промесом в «Спартаке » у «Краснодара» и «Зенита » не было бы шанса на чемпионство», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Квинси Промес подписал годичный контракт с «Юнайтед» из Дубая в начале сентября.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил бывшего игрока «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков после 18 туров. У «Краснодара » и «Зенита» по 39 баллов.