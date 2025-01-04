«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием. Квинси ответил: «❤️ ⏳»
«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения.
Экс-хавбеку красно-белых исполнилось 33 года.
«За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах, став одним из самых ярких игроков в истории клуба 🎭.
Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днем рождения ❤️🤍», – написали в телеграм-канале «Спартака».
В инстаграме московский клуб на английском написал «С днем рождения» и отметил Промеса. Тот ответил в комментариях: «❤️ ⏳».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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