«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием. Квинси ответил: «❤️ ⏳»

«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения.

Экс-хавбеку красно-белых исполнилось 33 года.

«За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах, став одним из самых ярких игроков в истории клуба 🎭.

Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днем рождения ❤️🤍», – написали в телеграм-канале «Спартака».

В инстаграме московский клуб на английском написал «С днем рождения» и отметил Промеса. Тот ответил в комментариях: «❤️ ⏳».