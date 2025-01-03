Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал бы насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»
– Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?
– Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают.
У каждого свое время, он дважды хорошо играл в России, но момент непростой. Я бы на месте Станковича серьезно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды.
Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру. На бумаге и связка Винисиус – Мбаппе – Родриго выглядит сумасшедше.
У Промеса не совсем маленькая зарплата, плюс неизвестно, как на нем сказалась вся ситуация. Прошел уже почти год, – сказал бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин.
Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
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