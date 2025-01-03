Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал бы насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»

Роман Шишкин высказался о том, нужно ли «Спартаку» вернуть Квинси Промеса.

– Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?

– Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают.

У каждого свое время, он дважды хорошо играл в России, но момент непростой. Я бы на месте Станковича серьезно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды.

Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру. На бумаге и связка Винисиус – Мбаппе – Родриго выглядит сумасшедше.

У Промеса не совсем маленькая зарплата, плюс неизвестно, как на нем сказалась вся ситуация. Прошел уже почти год, – сказал бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин.

Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.