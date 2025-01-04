Степашин о сборной: «У нас неплохая молодая команда, которая могла бы побороться на первенстве Европы и мира. Думаю, через 2-3 года будем играть»
Сергей Степашин высказался о сборной России.
«Стоит ли проводить товарищеские матчи сборной России? Конечно. Во-первых, это влияет на наш рейтинг, во-вторых, ребятам надо чем-то заниматься. Я и [главного тренера сборной] Валеру Карпина прекрасно понимаю.
Обидно, конечно, потому что у нас неплохая молодая команда, она уж точно могла бы побороться на первенстве Европы и мира. Я думаю, через два-три года будем играть», – сказал член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.
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