«Зенит» не продал Адамова «Ахмату». Защитник хочет закрепиться в составе петербуржцев (Metaratings)

«Зенит» не отпустил Арсена Адамова в «Ахмат».

По информации Metaratings.ru, грозненский клуб обращался к петербуржцам по поводу трансфера 25-летнего защитника, но сине-бело-голубые отказались отпускать игрока.

Отмечается, что сам футболист хочет закрепиться в составе «Зенита ».

Адамов провел сезон-2024/25 в «Ахмате » на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .