«Зенит» не продал Адамова «Ахмату». Защитник хочет закрепиться в составе петербуржцев (Metaratings)
«Зенит» не отпустил Арсена Адамова в «Ахмат».
По информации Metaratings.ru, грозненский клуб обращался к петербуржцам по поводу трансфера 25-летнего защитника, но сине-бело-голубые отказались отпускать игрока.
Отмечается, что сам футболист хочет закрепиться в составе «Зенита».
Адамов провел сезон-2024/25 в «Ахмате» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
