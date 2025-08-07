«Ахмат» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 10 тысяч рублей

«Ахмат» оштрафован за кричалки болельщиков о «Зените».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По кубковым матчам. «Акрон » – «Балтика »: задержка начала матча по вине «Балтики». Штраф – 50 тысяч рублей.

«Ахмат» – «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита ». Штраф – 10 тысяч рублей.

«Ростов» – «Спартак »: рассмотрим неподобающее поведение «Ростова», у их футболистов шесть предупреждений. Штраф – 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Рубин» – «Оренбург»: главный тренер казанцев Рашид Рахимов систематически покидал техническую зону, штраф – 10 тысяч рублей. Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Штраф – 10 тысяч рублей.

В матче ЦСКА – «Локомотив» оскорбительную лексику скандировали болельщики железнодорожников. Штраф – 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Напомним, болельщики «Ахмата » скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола» во время матча с петербургским клубом на групповом этапе Фонбет Кубка России (1:2).