«Ахмат» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 10 тысяч рублей
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«По кубковым матчам. «Акрон» – «Балтика»: задержка начала матча по вине «Балтики». Штраф – 50 тысяч рублей.
«Ахмат» – «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф – 10 тысяч рублей.
«Ростов» – «Спартак»: рассмотрим неподобающее поведение «Ростова», у их футболистов шесть предупреждений. Штраф – 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Штраф – 40 тысяч рублей.
«Рубин» – «Оренбург»: главный тренер казанцев Рашид Рахимов систематически покидал техническую зону, штраф – 10 тысяч рублей. Болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику. Штраф – 10 тысяч рублей.
В матче ЦСКА – «Локомотив» оскорбительную лексику скандировали болельщики железнодорожников. Штраф – 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
Напомним, болельщики «Ахмата» скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола» во время матча с петербургским клубом на групповом этапе Фонбет Кубка России (1:2).