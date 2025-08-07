Моуринью согнал муху с микрофона на пресс-конференции после матча «Фейеноорд» – «Фенербахче». Она мешала переводчику
Жозе Моуринью поучаствовал в забавном эпизоде на пресс-конференции.
На пресс-конференции после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Фенербахче» (2:1) тренер турецкого клуба щелкнул пальцем по микрофону, чтобы прогнать муху, севшую на устройство. Ее жужжание мешало переводчику на турецкий язык, после этого португалец посмотрел на журналистов и улыбнулся.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
