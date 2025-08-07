Мостовой о стажировке у Карпина в «Динамо»: «А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о прохождении стажировки у Валерия Карпина.

– В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в «Динамо », потому что «Спартак » меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии.

– Можете сейчас пойти к Карпину?

– А чему он меня может научить на шестом десятке?

Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать? У меня футбольного опыта больше, чем у большинства людей, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.