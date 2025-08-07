«Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала в Саранске в 5-м туре РПЛ. Из-за ремонта «Совкомбанк Арены» нижегородцы уже играли в Казани и Грозном

Игра «Пари НН» и «Динамо» Махачкала состоится в Саранске.

«Матч против махачкалинского «Динамо » сыграем в Саранске!

«Мордовия Арена » временно станет домашним стадионом команды на период ремонтных работ на «Совкомбанк Арене». В Саранске пройдут несколько матчей «Пари НН», включая кубковые!

Матч против махачкалинского «Динамо» в рамках 5-го тура Мир РПЛ пройдет 18 августа в 20:00 по московскому времени. В ближайшее время мы объявим о старте продаж билетов на игру!

Клуб организует трансфер для болельщиков от «Совкомбанк Арены» до Саранска и обратно. Информацию о выезде сообщим дополнительно!» – говорится в сообщении «Пари НН».

Ранее из-за ремонта на «Совкомбанк Арене» «Пари НН » переносил игру с «Локомотивом» в РПЛ в Грозный, а матч с «Краснодаром» в Казань. Также сообщалось, что игра Фонбет Кубка России «Пари НН» – «Ростов» пройдет на «Екатеринбург-Арене».