«Барселона» временно лишила тер Стегена капитанской повязки в связи с началом дисциплинарного разбирательства
«Настоящим ФК «Барселона» объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Стегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды.
В течение этого периода обязанности капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо», – говорится в заявлении каталонского клуба.
Напомним, ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы клубу зарегистрировать новичка.
