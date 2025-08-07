«Барселона» временно лишила тер Стегена капитанской повязки в связи с началом дисциплинарного разбирательства

«Барселона» лишила Марка-Андре тер Стегена капитанской повязки.

«Настоящим ФК «Барселона » объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Стегена , и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды.

В течение этого периода обязанности капитана будет исполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо », – говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы клубу зарегистрировать новичка.

