«ПСЖ», «Барселона», «Ливерпуль», «Челси», «Ботафого» номинированы на приз лучшему клубу года от France Football
Объявлены претенденты на приз лучшему клубу года.
Список номинантов представил журнал France Football.
На награду претендуют «Барселона», «Ботафого», «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ».
Победитель будет объявлен на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.
Действующим обладателем награды является «Реал».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13375 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости