«Ман Сити» отклонил предложение «Ромы» по Эчеверри. Римляне хотели арендовать хавбека с обязательным выкупом за 33 млн евро
«Манчестер Сити» не отпустил Клаудио Эчеверри в «Рому».
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, римский клуб сделал предложение о годичной аренде полузащитника с обязательством дальнейшего выкупа за 33 миллиона евро. «Горожанам» также предлагался пункт об обратном выкупе игрока.
Однако англичане отклонили это предложение. В вопросе о будущем футболиста пока нет ясности.
Эчеверри перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в феврале этого года. В составе английской команды он провел 3 игры и забил 1 гол.
Подробную статистику 19-летнего аргентинца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
