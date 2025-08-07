«Ман Сити» отклонил предложение «Ромы» по Эчеверри. Римляне хотели арендовать хавбека с обязательным выкупом за 33 млн евро

«Манчестер Сити» не отпустил Клаудио Эчеверри в «Рому».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, римский клуб сделал предложение о годичной аренде полузащитника с обязательством дальнейшего выкупа за 33 миллиона евро. «Горожанам» также предлагался пункт об обратном выкупе игрока.

Однако англичане отклонили это предложение. В вопросе о будущем футболиста пока нет ясности.

Эчеверри перешел в «Манчестер Сити » из «Ривер Плейт» в феврале этого года. В составе английской команды он провел 3 игры и забил 1 гол.

Подробную статистику 19-летнего аргентинца можно найти здесь .