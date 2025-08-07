Медведев о том, что «Зенит» запросил цену на Ромеро из «Севильи»: «Фантазии»
В «Зените» опровергли слухи об интересе к Исааку Ромеро.
Сообщалось, что петербургский клуб запрашивал цену на нападающего «Севильи».
«Фантазии», – прокомментировал эту информацию председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
