Дубравка перешел из «Ньюкасла» в «Бернли». Вратарь подписал однолетний контракт

Мартин Дубравка перешел из «Ньюкасла» в «Бернли».

36-летний вратарь подписал однолетний контракт с новым клубом, где будет играть под первым номером.

Словацкий голкипер выступал за «Ньюкасл » с января 2018 года и провел 179 матчей.

Футболист также сыграл более 50 матчей за сборную Словакии .

С полной статистикой Дубравки можно ознакомиться здесь .

Фото: burnleyfootballclub.com