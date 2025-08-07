Дубравка перешел из «Ньюкасла» в «Бернли». Вратарь подписал однолетний контракт
Мартин Дубравка перешел из «Ньюкасла» в «Бернли».
36-летний вратарь подписал однолетний контракт с новым клубом, где будет играть под первым номером.
Словацкий голкипер выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года и провел 179 матчей.
Футболист также сыграл более 50 матчей за сборную Словакии.
С полной статистикой Дубравки можно ознакомиться здесь.
Фото: burnleyfootballclub.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бернли»
