«Юбилейный год продолжается». «Зенит» 21 августа проведет «самую масштабную в истории» открытую тренировку на Дворцовой площади с автограф-сессией игроков и тренеров

«Зенит» проведет открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Она пройдет 21 августа с 12 до 20 часов, сообщает пресс-служба петербуржцев.

«Юбилейный год продолжается: традицию сине-бело-голубых в 2025-м дополнит грандиозный летний фестиваль, организованный совместно с ПАО «Газпром» и Winline.

На протяжении восьми часов на Дворцовой площади будет открыта Winline-сцена. Петербуржцы и гости города смогут принять участие в развлекательных активностях и викторинах, выиграть призы от клуба, насладиться выступлениями приглашенных артистов и диджеев.

Кульминация фестиваля – открытая тренировка основного состава «Зенита » на футбольном поле рядом с Зимним дворцом. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо ». После этого гостей ждет автограф-сессия с участием игроков и тренерского штаба.

Помимо этого, на поле будут проходить мастер-классы от тренеров «Газпром»-Академии, шоу-выступление фристайлеров, семейная эстафета, детский турнир команд проекта «Зенит-Чемпионика».

Первая открытая тренировка «Зенита» прошла 16 августа 2022 года в Александровском саду возле Медного всадника. В 2023-м тренировочная площадка переместилась в Михайловский сад Русского музея, а летом 2024-го команда вновь собралась в Александровском саду.

Теперь же, в юбилейном году, «Зенит» выходит на Дворцовую площадь – чтобы провести самую масштабную открытую тренировку в своей истории», – говорится в сообщении «Зенита».