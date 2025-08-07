  • Спортс
  • Черданцев и Журавель прокомментируют матч «Локомотив» – «Спартак» в 4-м туре РПЛ, Генич – игру «Краснодара» с «Оренбургом»
Черданцев и Журавель прокомментируют матч «Локомотив» – «Спартак» в 4-м туре РПЛ, Генич – игру «Краснодара» с «Оренбургом»

Стали известны комментаторы на матчи 4-го тура Мир РПЛ.

8 августа

«Динамо» Махачкала – «Акрон», 19:55 – Михаил Моссаковский;

9 августа

«Крылья Советов» – «Балтика», 13:25 – Александр Неценко, Петр Коптев;

«ЦСКА» – «Рубин», 15:40 – Роман Нагучев, Дмитрий Жичкин;

«Локомотив» – «Спартак», 17:00 – Георгий Черданцев, Тимур Журавель;

«Ахмат» – «Зенит», 20:15 – Михаил Меламед, Адам Ахмадов;

10 августа

«Оренбург» – «Краснодар», 15:25 – Константин Генич;

«Сочи» – «Динамо» Москва, 17:55 – Роман Трушечкин;

«Ростов» – «Пари НН», 20:15 – Александр Аксенов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
