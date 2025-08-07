Черданцев и Журавель прокомментируют матч «Локомотив» – «Спартак» в 4-м туре РПЛ, Генич – игру «Краснодара» с «Оренбургом»
Стали известны комментаторы на матчи 4-го тура Мир РПЛ.
8 августа
«Динамо» Махачкала – «Акрон», 19:55 – Михаил Моссаковский;
9 августа
«Крылья Советов» – «Балтика», 13:25 – Александр Неценко, Петр Коптев;
«ЦСКА» – «Рубин», 15:40 – Роман Нагучев, Дмитрий Жичкин;
«Локомотив» – «Спартак», 17:00 – Георгий Черданцев, Тимур Журавель;
«Ахмат» – «Зенит», 20:15 – Михаил Меламед, Адам Ахмадов;
10 августа
«Оренбург» – «Краснодар», 15:25 – Константин Генич;
«Сочи» – «Динамо» Москва, 17:55 – Роман Трушечкин;
«Ростов» – «Пари НН», 20:15 – Александр Аксенов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13368 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
