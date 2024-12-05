Сергей Степашин высказался о натурализации легионеров «Зенита».

«Зенит» выдает паспорта бразильцам? Ради бога! У нас народу не хватает, я не против, чтобы бразильцы играли. Ничего зазорного нет – посмотрите на мировую практику.

Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в петербургском газпромовском «Зените » играло больше воспитанников. Есть прекрасная школа «Смена» – вспомните Кержакова, Аршавина, «Зенит»-84. Ну, а люди ходят, им нравится, как играет бразильский «Зенит».

«Зенит» – одна из самых сильных команд, но последний его матч с «Крылышками» показал, что играют футболисты, а не деньги», – сказал член совета директоров «Динамо ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков после 17 матчей. В последнем туре петербуржцы уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:3.