Терехин о «Динамо»: «Их игра точно никого не впечатляет сейчас. Нужны футболисты – непонятно, когда будет готов Тюкавин, Сергееву одному будет тяжеловато»

Олег Терехин не впечатлен стартом «Динамо» в Мир РПЛ.

– Как оцениваете старт сезона для «Динамо» и текущее 10-е место в таблице?

– Если посмотрите, все лидеры не особо хорошо стартовали. Думаю, что топы пока раскачиваются. А у футболистов «Динамо» сейчас новые требования, плюс пришли игроки на усиление. Думаю, что с каждым матчем игра и турнирная ситуация будут улучшаться.

– Но наверняка вы не думали, что в трех матчах у команды Карпина будет всего одна победа?

– Да, не думал. Но надо учитывать и то, что в команде много травмированных. Человек семь пока не играет. Потихоньку все будет стабилизироваться.

– За три матча чемпионата «Динамо» забило всего три мяча, причем в игре с «Краснодаром» было ноль ударов в створ ворот. Есть мнение, что это худшая атака команды за последние 15 лет. Согласны?

– С «Краснодаром» матч совсем не удался. А что касается атаки, с каждым сезоном все меняется, потому что футболисты тоже ротируются. Если бы у Карпина было больше времени на подготовку, ему и команде было бы проще. Так что пока так.

– Сколько времени даете Карпину, чтобы наладить игру команды?

– Я думаю, что выводы нужно делать ближе к зиме. А лучше, когда закончится первая часть сезона. Если «Динамо» будет ниже пятого места, можно будет признать первую часть чемпионата неудачной.

Но тут важно и то, какое будет отставание от конкурентов. Весной команда может преобразиться и всех догнать. А на данный момент игра бело-голубых точно никого не впечатляет.

Нужны футболисты. Непонятно, когда будет готов играть Тюкавин . Может быть, только к концу года. Гладышев пока не впечатляет. Сергееву одному будет тяжеловато. Ему уже за тридцать. Думаю, что новички нужны как в атаке, так и в обороне. В последнем матче в Краснодаре вышла молодежь, и на этом все.

– Игра молодежи вас не впечатлила?

– Нет, конечно. Этим ребятам еще рано играть на таком уровне, – заявил экс-форвард «Динамо » Терехин .