  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Терехин о «Динамо»: «Их игра точно никого не впечатляет сейчас. Нужны футболисты – непонятно, когда будет готов Тюкавин, Сергееву одному будет тяжеловато»
11

Терехин о «Динамо»: «Их игра точно никого не впечатляет сейчас. Нужны футболисты – непонятно, когда будет готов Тюкавин, Сергееву одному будет тяжеловато»

Олег Терехин не впечатлен стартом «Динамо» в Мир РПЛ.

– Как оцениваете старт сезона для «Динамо» и текущее 10-е место в таблице?

– Если посмотрите, все лидеры не особо хорошо стартовали. Думаю, что топы пока раскачиваются. А у футболистов «Динамо» сейчас новые требования, плюс пришли игроки на усиление. Думаю, что с каждым матчем игра и турнирная ситуация будут улучшаться.

– Но наверняка вы не думали, что в трех матчах у команды Карпина будет всего одна победа?

– Да, не думал. Но надо учитывать и то, что в команде много травмированных. Человек семь пока не играет. Потихоньку все будет стабилизироваться.  

– За три матча чемпионата «Динамо» забило всего три мяча, причем в игре с «Краснодаром» было ноль ударов в створ ворот. Есть мнение, что это худшая атака команды за последние 15 лет. Согласны?

– С «Краснодаром» матч совсем не удался. А что касается атаки, с каждым сезоном все меняется, потому что футболисты тоже ротируются. Если бы у Карпина было больше времени на подготовку, ему и команде было бы проще. Так что пока так.

– Сколько времени даете Карпину, чтобы наладить игру команды?

– Я думаю, что выводы нужно делать ближе к зиме. А лучше, когда закончится первая часть сезона. Если «Динамо» будет ниже пятого места, можно будет признать первую часть чемпионата неудачной.

Но тут важно и то, какое будет отставание от конкурентов. Весной команда может преобразиться и всех догнать. А на данный момент игра бело-голубых точно никого не впечатляет.

Нужны футболисты. Непонятно, когда будет готов играть Тюкавин. Может быть, только к концу года. Гладышев пока не впечатляет. Сергееву одному будет тяжеловато. Ему уже за тридцать. Думаю, что новички нужны как в атаке, так и в обороне. В последнем матче в Краснодаре вышла молодежь, и на этом все.

– Игра молодежи вас не впечатлила?

– Нет, конечно. Этим ребятам еще рано играть на таком уровне, – заявил экс-форвард «Динамо» Терехин.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13394 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoтравмы
logoКонстантин Тюкавин
Олег Терехин
logoИван Сергеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин о Карпине: «Где-то может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать. Он – самое яркое приобретение «Динамо»
417 августа, 08:18
«Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров (5). Клуб Карпина на 14-м месте по общему числу ударов
1145 августа, 11:45
Карпин о «Динамо»: «Поражения 100% будут еще. Нет ни одного тренера, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате»
942 августа, 22:03
Карпин о покупках «Динамо»: «У нас нехватка кадров. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть»
1192 августа, 20:57
Главные новости
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
1015 минут назад
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
12сегодня, 05:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3103сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
33сегодня, 04:18
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
15сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
14сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
35сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
27сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
3 минуты назад
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
226 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
136 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
351 минуту назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
5сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
8сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
4сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56