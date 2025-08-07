  • Спортс
  • Иванов о лимите: «Надо остановиться на одном варианте и посмотреть лет 5-7, а не менять его каждые 2 года. Я за то, чтобы играло больше наших ребят, но не искусственно»
4

Григорий Иванов высказался против частой смены лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Я всегда был за лимит, чтобы играли наши пацаны. Но результата мы добивались в то время, когда лимита вообще не было. Когда играли Аршавин, Кержаков и остальные, мы достигли лучшего результата на чемпионате Европы, выигрывали Кубок УЕФА.

И как сделать правильно – непонятно. Сейчас для детей есть хорошие условия – школы, академии. Я согласен с тем, чтобы больше играло наших ребят, но не искусственно.

Мы постоянно что‑то меняем: то одно, то другое. Надо остановиться на одном варианте и посмотреть хотя бы лет 5-7. А менять его через каждые два года тоже неправильно.

Сейчас такой лимит сделают, и пусть пройдет лет десять, и тогда уже можно будет о чем‑то говорить», – отметил президент «Урала» Иванов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoАлександр Кержаков
logoУрал
logoАндрей Аршавин
logoГригорий Иванов
logoМатч ТВ
детский футбол
