«Наполи» за 18 млн евро и бонусы согласовал трансфер Гутьерреса из «Жироны». Сделку оформят, когда «Реал» подтвердит отказ от опции выкупа

«Наполи» и «Жирона» договорились о трансфере Мигеля Гутьерреса.

Устное соглашение между клубами по защитнику достигнуто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Трансфер будет осуществлен за 18 миллионов евро плюс бонусы. 24-летний игрок подпишет пятилетний контракт.

Подчеркивается, что испанец хочет играть только в «Наполи ». Как только «Реал Мадрид » подтвердит, что не будет активировать пункт об обратном выкупе воспитанника, сделка будет заключена.

Статистику Гутьерреса можно изучить здесь .