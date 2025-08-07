«Наполи» за 18 млн евро и бонусы согласовал трансфер Гутьерреса из «Жироны». Сделку оформят, когда «Реал» подтвердит отказ от опции выкупа
«Наполи» и «Жирона» договорились о трансфере Мигеля Гутьерреса.
Устное соглашение между клубами по защитнику достигнуто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Трансфер будет осуществлен за 18 миллионов евро плюс бонусы. 24-летний игрок подпишет пятилетний контракт.
Подчеркивается, что испанец хочет играть только в «Наполи». Как только «Реал Мадрид» подтвердит, что не будет активировать пункт об обратном выкупе воспитанника, сделка будет заключена.
Статистику Гутьерреса можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
