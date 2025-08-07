«Барса» пока не зарегистрировала Рэшфорда, Гарсию, Шченсного и еще 5 игроков. Первый матч каталонцев в Ла Лиге – 16 августа
«Барселона» до сих пор не зарегистрировала восемь игроков перед началом сезона.
Сезон-2025/26 в Ла Лиге стартует в следующую пятницу, 15 августа. Каталонцы проведут свой первый матч 16 августа против «Мальорки».
На данный момент 8 игроков команды недоступны для участия в этой игре в связи с разными обстоятельствами, сообщает Marca.
Среди них: Жоан Гарсия, Войчех Шченсны, Жерар Мартин, Эктор Форт, Марк Берналь, Маркус Рэшфорд, Руни Бардагжи и Ориоль Ромеу. Ожидается, что последний покинет клуб этим летом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
