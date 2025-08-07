Антонио покинул «Вест Хэм», за который играл с 2015-го. В декабре форвард попал в ДТП и перенес операцию на ноге

Микаил Антонио покинул «Вест Хэм».

«Молотобойцы» объявили об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением контракта.

Антонио присоединился к лондонскому клубу в 2015 году и провел за него 323 матча, забив 83 гола.

7 декабря прошлого года футболист попал в автомобильную аварию , не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги.

Несмотря на то, что он должен был пропустить около года, игрок вернулся на поле спустя 7 месяцев, сыграв за сборную Ямайки в Кубке КОНКАКАФ.