Антонио покинул «Вест Хэм», за который играл с 2015-го. В декабре форвард попал в ДТП и перенес операцию на ноге
Микаил Антонио покинул «Вест Хэм».
«Молотобойцы» объявили об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением контракта.
Антонио присоединился к лондонскому клубу в 2015 году и провел за него 323 матча, забив 83 гола.
7 декабря прошлого года футболист попал в автомобильную аварию, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги.
Несмотря на то, что он должен был пропустить около года, игрок вернулся на поле спустя 7 месяцев, сыграв за сборную Ямайки в Кубке КОНКАКАФ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Хэма»
