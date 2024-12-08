«Дело не в судействе, а в том, как они его оценивают. Нужно извиниться хотя бы один раз. Возглавлять должен не судья, а человек, знающий и любящий футбол». Степашин о департаменте судей

Сергей Степашин высказался о необходимых департаменту судейства изменениях.

«Дело не в судействе, а в том, как они оценивают свое судейство.

Дело в прозрачности, нужно хотя бы извиниться один раз.

И, во-вторых, департамент судей должен возглавлять не судья, а человек, знающий и любящий футбол, но не из корпоративной системы судейства. Это очень важно», – сказал член совета директоров «Динамо».

С июня 2023 года департамент судейства и инспектирования РФС возглавляет Милорад Мажич.