Дмитрий Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время. Главное событие 2024-го для российского футбола – их упущенное чемпионство»
Дмитрий Аленичев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо» в прошлом сезоне.
«Главное событие 2024 года для российского футбола – это то, что «Динамо» упустило чемпионство за многие-многие годы в конце чемпионата. Это чисто мое мнение.
Когда было все в их ногах, руках и головах, они умудрились не сыграть вничью в Краснодаре, дав тем самым возможность «Зениту» стать чемпионом. Это до сих пор у меня в голове лежит.
Часто встречаю болельщиков «Динамо» на улице. Люди настолько расстроены… Наверное, «Динамо» вряд ли предоставится такой шанс в ближайшее время. Они, к сожалению, им не воспользовались», — сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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