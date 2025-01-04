Дмитрий Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время. Главное событие 2024-го для российского футбола – их упущенное чемпионство»

Дмитрий Аленичев высказался об упущенном чемпионстве «Динамо» в прошлом сезоне.

«Главное событие 2024 года для российского футбола – это то, что «Динамо» упустило чемпионство за многие-многие годы в конце чемпионата. Это чисто мое мнение.

Когда было все в их ногах, руках и головах, они умудрились не сыграть вничью в Краснодаре, дав тем самым возможность «Зениту» стать чемпионом. Это до сих пор у меня в голове лежит.

Часто встречаю болельщиков «Динамо» на улице. Люди настолько расстроены… Наверное, «Динамо» вряд ли предоставится такой шанс в ближайшее время. Они, к сожалению, им не воспользовались», — сказал бывший игрок и тренер «Спартака».