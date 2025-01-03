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Ловчев советовал Тюкавину посмотреть кассету с игрой Вагнера Лава: «Сказал ему: «Тебе обязательно надо разнообразить игру»

Евгений Ловчев посоветовал Констанитну Тюкавину смотреть игры Вагнера Лава.

«Во второй раз я увидел Тюкавина на похоронах моего близкого друга [заслуженного тренера России по хоккею с мячом] Володи Янко. Прощание с ним было в ЦКБ в Кунцево, где потом мы также и с [журналистом] Васей Уткиным прощались.

После прощания я подозвал Тюкавина и сказал: «Найди кассету с играми Вагнера Лава. Когда твоя команда перехватывает мяч, ты все время бежишь вперед. А обязательно первое движение надо делать ложное, как это делал Вагнер Лав. Сначала он открывался к игроку с мячом, а потом уже рвал за спину защитников. Тебе обязательно надо разнообразить игру.

В третий раз мы встретились с ним совсем недавно, когда его награждали призом «Джентльмен года». Я давал интервью, а он проходил мимо и шутливо пробросил: «Евгений Серафимович, обо мне что-нибудь скажите», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ форвард «Динамо» Тюкавин забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoКонстантин Тюкавин
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
logoВагнер Лав
logoЦСКА
logoЕвгений Ловчев
logoДинамо Москва
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